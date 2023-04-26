一名剛滿20歲的張姓男子，為了躲避兵役，竟然申請觀光簽證，從基隆港搭船前往柬埔寨打工賺錢，滯留在當地7個月未歸，經鄉公所及兵役單位多次通知，但張男仍置之不理，事後張男回國後立刻遭到法辦，嘉義地方法院認定，張男刻意躲避兵役，依妨害兵役治罪條例，判張男有期徒刑3月。

根據判決書，張姓男子明知自己已經達到服兵役年齡，應該要依照國家規定配合徵兵處理，但是卻企圖逃避兵役，在111年1月19日持觀光簽證，經由從基隆港搭船出境至柬埔寨。

但是依照內政部規定，張男必須在5月19日前返國，但是張男卻逾期未歸。經過鄉公所多次寄信提醒仍未返國。最後通知他前往進行體檢，但張男還是裝傻。

張男回國後，立刻遭到法辦。法官認為，張男明知服兵役是役齡男子應盡義務卻加以漠視，為在國外工作賺錢，竟於核准出境後滯留國外，經催告仍未返國，導致未能接受徵兵處理，經兵役行政單位催告後仍置之不理，妨害國家對於兵役事務之有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，損及潛在國防動員兵力，念在張男偵查中坦承犯行，態度尚可，因此判刑3個月。