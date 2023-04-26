中國人壽為幫助民眾能更瞭解自身保障，2022年起陸續將商品DM字體放大，助民眾在閱讀上更輕鬆；2023年更進一步依據「Understanding易懂、Simple and Easy簡單、Readability易讀」U.S.E.R.原則，從user客戶需求角度出發，推動保險新白話文運動，包括：首創保單條款白話導讀內容，以白話導讀、視覺圖像優化的DM，並在企網設置商品友善導讀專區，全方位幫助客戶理解保障零距離，找到最適合自己和家人的保險商品。

中壽發現，民眾在了解保險商品的過程中，容易面臨三大痛點，包括：保險專有名詞不易懂、保單條款用字艱澀、DM字體小不易閱讀。為更貼近客戶需求，並因應現代人的閱讀習慣，中壽跳脫過往制式框架，以創新U.S.E.R.原則，設計更有溫度的友善DM。DM主視覺搖身一變為雜誌風格的創新設計，並推出中壽吉祥物-「小柴」專家，以簡而易懂且吸睛的圖文，及活潑生動情境式對話，引導民眾先了解自身需求，再依需求深化與保障的連結，重視客戶感受，實現公平待客精神。

另外在保單條款上，中壽推出業界首創的「保單條款易讀包」，只要掃描保單條款上的QR Code，即可「e掃易懂不盲讀」取得條款白話圖文友善導讀，透過生動的漫畫圖文方式，讓客戶更能掌握保障內容與自身權益，維護客權再提升。未來，中壽會持續以對待家人般的用心服務，從客戶體驗蒐集更多意見與回饋，不斷迭代優化，藉由與時俱進的數位科技、創新視覺設計、資訊圖表等多元方式，幫助消弭民眾的金融知識落差，具體實踐公平待客文化。

中壽秉持「公平同理，待客如己」的精神，2023 年「中壽 i 生活」APP通過台北市視障者家長協會無障礙認證，為業界首家認證，官網無障礙專區亦已於2022年取得 AAA 最高等級無障礙標章，為台灣唯一雙平台均獲無障礙認證的保險公司。

中壽連續四屆獲金管會評選成為「公平待客原則評核」績優業者，是該評鑑開辦以來，保險業界極少數每年蟬聯績優的業者；此外也積極導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數），以領先業界的即時反饋平台、創新的體驗工程師團隊、推動服務文化躍升的三大利器，讓中壽在2022年底的NPS調查排名大幅躍升至業界第一