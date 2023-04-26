運動家日籍投手藤浪晉太郎開季1勝難求，總教練把他從先發降為牛棚投手。26日對戰天使賽前，他對日本媒體表示很遺憾，「當然我想當先發投手，很沮喪但也無濟於事，因為我拿不出成果。」藤浪先發4場全敗，15局被暴打24分，自責分率14.40。

總教練卡崔（Mark Kotsay）前日表示，這個安排只是暫時的，並不是說藤浪就永遠留在牛棚，只要他能找回四縫線的控球，還有機會重返先發輪值。身高197公分的藤浪擁有時速99英里的四縫線（159.3公里）、94英里的指叉球（151.3公里），但是控球不佳，4場累積12次奪三振、12次四壞保送。

藤浪表現最好的一場是對大都會6局失3分，他老打敗仗的另一個原因當然是運動家太爛了，開季5勝19負，全隊的先發投手都是0勝，藤浪就算沒投得這麼差也幾乎拿不到勝投。他本月初在大聯盟的首秀就是對戰天使，結果2.1局被打8分，還被老對手大谷翔平揮出一記撞到全壘打牆的深遠安打。

Shohei Ohtani nearly hit a grand slam against Shintaro Fujinami. Instead, he settles for a LONG RBI single off the wall.



Statcast says this would've been a home run in 11 ballparks (including Angel Stadium). pic.twitter.com/Md0CFCFqHz — Brent Maguire (@bmags94) April 1, 2023

運動家投手米勒（Mason Miller）26日先發對戰天使，首局被「神鱒」卓奧特（Mike Trout）擊出場地二壘打，後面祖瑞（Brandon Drury）還跑出三壘打，幫助天使開場先灌了4分。終場天使5比3獲勝。大谷翔平4打數掛零，吞下兩次三振。