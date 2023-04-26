縣長主管會報頒獎-程大維。(屏縣府提供)

縣長主管會報頒獎-李英宗。(屏縣府提供)

屏東縣政府為肯定同仁的優異表現及努力付出，26日於縣府主管會報中，由縣長周春米親自公開表揚112年度模範公務人員，周讚揚此次獲選的7位模範公務人員在專業領域盡心盡力貢獻，同時期勉所有人都能在各自工作崗位上努力不懈，共同帶動縣府良好公務文化。

屏東縣政府每年舉辦模範公務人員選拔，必須經過嚴格遴薦、評選程序，獲選的7位模範公務人員能在全縣7000多名公務人員中脫穎而出，代表個人工作表現備受肯定。獲選的模範公務人員除頒給獎牌及獎金新台幣1萬元，並給予公假5日作為嘉勉。

此次獲獎屏東縣模範公務人員分別為地政處科員周勇宏、文化處科長葉采儒、民政處科員劉米欣、工務處技士王子瑋、警察局交通隊副隊長程大維、屏東地政事務所秘書蔡怡婷、屏東市公所課長李英宗等7位；其中地政處科員周勇宏及文化處科長葉采儒，並獲推薦參加112年度行政院模範公務人員選拔。