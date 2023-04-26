台電昨（25）日表示，現行備轉率以整個系統的10％做計算，但去年用電負載已突破4000萬瓩，以百分比計算數字會越來越高，而台灣實際僅需280萬瓩左右的備載容量就充足，因此考慮修改備轉容量率標準，消息一出引起各界討論，PTT鄉民就一面倒怒轟，乾脆直接把「缺電」一詞從字典中刪除更快。

台電代理董事長曾文生25日出席環境月記者會時提到，過去備轉率的計算是以10％做計算，但用電負載越來越高，去年已突破4000萬瓩，若持續以10%做計算餘裕度會變多，且這些同樣需要成本，但實際上每日只要有兩大一中的機組，提供250萬瓩、280萬瓩的備轉容量就已充足。

據悉，台電多年前就已提出類似想法，但當時官方未明確表態，而如今新成立的電力可靠辦公室，相關提案也已送達進行討論，要力拚在今年就上路。

消息傳出後引起PTT八卦板網友不滿，一面倒怒嗆「改燈號就不缺了」、「乾脆改字典好了」、「只會玩文字遊戲」、「改成全台三分之二縣市跳電才叫缺電好了」、「3%以上綠燈2%黃燈1%紅燈，安捏厚嗯厚」、「最高境界的騙就是這樣」、「這很民進黨，改標準就不缺了，呵呵呵」。