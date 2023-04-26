民眾黨立委陳琬惠指控，民進黨前祕書長羅文嘉位於桃園復興區的「山裡生活」民宿，竟以「借名登記」的人頭買賣方式，取得原民保留地開民宿賺大錢。羅文嘉表示，他一切都依照法律規定，坦蕩蕩。但陳琬惠今天再回擊，看到羅文嘉提出辯解，一來覺得可笑，另一方面覺得相當可悲，羅所稱「完全依照規定」，其實就是他如何玩法的「自白」，昔日的政治金童淪落至此，要人如何能不感嘆？

羅文嘉昨回應，一切都依照法律規定，強調地上權使用與土地權持有是兩件事，兩種不同的權利，稱不做靠特權和違法的事情。羅今又在臉書秀出文件，再度強調沒有違法。

但陳琬惠不買帳今天再批。她指，看到羅文嘉前秘書長接連為自己「為了撈錢不惜玩法」的行徑提出辯解，一來覺得可笑，另一方面覺得相當可悲。

陳琬惠指出，桃園市政府的官員在昨天受訪時，已經點破了全案的關鍵，「2022年3月29日由於這土地所有權人是確認為原住民，以及土地所有權人以及民宿同為同一所有權人所有」。

陳琬惠強調，就是因為土地所有權人、民宿起造人、民宿所有權人，都不是羅文嘉或其所經營的公司，所以才符合法規；但是，實際經營民宿的，卻是羅文嘉，這不是借名登記，什麼才是借名登記？

陳琬惠保釋，正是因為現行法規存在漏洞，所以監察院才在2016年提出糾正，行政院也在去年提案修法，保障原保地不因違法轉租、轉讓不斷流失；此外，羅文嘉說2015年登記的「農育權」，正是行政院草案中的明令禁止原保地設定予非原住民的權利之一。

陳琬惠直言，因此，羅文嘉所稱「完全依照規定」，其實就是他如何玩法的「自白」。昔日的政治金童淪落至此，要人如何能不感嘆？