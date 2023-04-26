美國總統拜登今天宣布競選連任的同一天，他的副手賀錦麗（Kamala Harris）提出保障墮胎權，作為2024年競選主軸之一。

法新社報導，賀錦麗在霍華大學（Howard University）致詞時說：「我信任美國的婦女同胞。」台下的人群高喊「再做4年」。

賀錦麗表示：「我們身處在許多得來不易的自由遭受攻擊的時刻。」她指責共和黨希望全國禁止墮胎。

「我們不能視而不見，風險太大了。」

拜登政府孤注一擲，認為墮胎權可作為在2024年大選前動員支持者的熱門議題，如同去年11月期中選舉那時一樣。

美國聯邦最高法院去年推翻保障墮胎權的歷史性裁決、結束近50年來對墮胎的憲法保障後，民主黨人、尤其是年輕人大量參與期中選舉投票。最後雖由共和黨重新掌控聯邦眾議院，但原本外界預期共和黨會掀起的「紅色浪潮」，可說只是雷聲大雨點小。

根據民調，多數美國人認為墮胎應該合法。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120426