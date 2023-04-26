饗賓餐旅加快拓點速度，旗下超受歡迎且受經濟部屢次認證年度台菜的「真珠台灣佳味」、滿足口欲療癒身心的「小福利麻辣鍋」，今（26）於新北巿新店區最大美食商場「京站時尚廣場小碧潭店」同時開幕，緊接著明（27）日真珠插旗台中巿東區備受矚目的三井集團首座大型購物園區「台中三井LaLaport」北館5樓，正式營運。

以家為核心，以美好的餐桌佳味為傳承，「真珠」精挑台灣在地的各式優質海陸食材，熱門人氣料理：真功夫炒米粉、油條蔭豉鮮蚵、鹽焗雙醬雞等，全是令人回味再三的好味道。此外，由台灣一年300億的火鍋巿場，足見台灣人對火鍋的熱愛，小福利嚴選頂級和牛、鮮香麻辣四種各具特色的獨門湯底、主廚特製十八香沙茶醬、軟嫩入味鴨血豆腐及各式鮮物等，一鍋到底老少都滿足。開幕期間，真珠和小福利特推出各式優惠，美食與好康通通有。

被稱為新店人灶咖的京站小碧潭店，舒適寛敞的廣場空間，是新店在地人享受美食的首選。坐落於5樓的「真珠」共100坪、136個座位，復古室裝風格融合玩味童趣。而全台第一間三井集團操刀的全新大型購物中心「台中三井LaLaport」，集結購物、餐飲、娛樂等打造一站式購物行程，位於北館5樓的真珠LaLaport台中店共130坪169個座位，運用藍、橘大膽撞色，結合品牌圖騰壁畫與霓虹燈意象，展現新潮復古的「真珠」新一代店型。融合經典與新意的真珠人氣料理，鹹甜交織肉汁飽滿「鹽焗雙醬雞」、油潤豐美醬香誘人「三豐紅燒滷肉」、正港最佳飯友「油條蔭豉鮮蚵」，再來份滿滿古早味油蔥香的台灣阿嬤手路菜代表「真功夫炒米粉」，吃在嘴裡，那份屬於家的飯菜香，卻讓心暖暖的。

歡慶真珠接連開幕，特推LaLaport店、小碧潭店 開幕限定優惠：第一重：尋找「真珠」5／31前，到LaLaport店／小碧潭店內用者姓名內有「真ㄓㄣ 珠ㄓㄨ 」任一字(可同音)，內用滿$2000出示證件 ＃送蒜蓉鮮蝦粄條乙份！第二重：請你呷涼！5／31前，到LaLaport店／小碧潭店內用於「Facebook／Instagram公開打卡／Google評論5顆星(擇1)」＃送寶島仙草奶凍乙份！

位於京站小碧潭5樓的小福利麻辣鍋共102坪、202個座位。小碧潭店以中藥行為概念主軸，將中藥行的復古元素結合現代摩登設計，室裝上讓人忍不住一探究竟的趣味元素，像是木作中藥櫃設計、搭配各式用餐俏皮標語；餐點上也帶出現代中藥行食補療癒的概念，小福利嚴選頂級現切和牛，精涮師推薦和牛涮5秒最好吃。此外，小碧潭店還多了數道限定食材，像是十八香小酥肉、甜潤冰糖燉梨、咕溜仙草凍、花椒白桃烏龍冷泡茶等和麻辣鍋合拍的限定料理，等你一起來小碧潭店嘗鮮!