富邦證券資深副總吳春敏表示，兆聯實業設立於民國93年12月，提供客戶全方位水資源綠色解決方案。其產品線分為四大類，包括超純水及廢水處理回收系統統包工程、水系統耗材與化學品銷售、膜類與離子交換樹脂再生循環再利用，以及水系統維運服務。經營團隊擁有與國際接軌的專業技術，成員主要為前美國GE水處理工程團隊以及水資源技術專家。

兆聯實業客戶以半導體晶圓代工龍頭廠為主，服務區域亦擴及大陸、美國及東南亞等地，隨著客戶建廠及對水資源管理需求的持續增加，未來營運展望可望持續成長。

兆聯實業董事長林國清表示，工業用水主要區分為最前段的超純水、中段的製程回收水，及末段廢水處理。由於工業製程多元且產業差異大，其中又以半導體產業最為複雜。在用水方面，半導體產業對超純水系統之產水純度及穩定度要求高，兆聯實業與國外超純水系統大廠同為半導體龍頭廠之一級供應商，顯示其專業技術與國外大廠旗鼓相當。

另外，因半導體產業製程持續精細化，導致水資源耗用提升且廢水處理流程亦趨複雜，故對製程廢水處理及回收系統的客製化需求大幅增加。

兆聯實業持續致力於綠色技術開發，與半導體龍頭大廠針對含不同化合物之廢水，共同開發出最具效率之處理及回收系統。如新開發的鈷廢水處理及回收系統，即是因應半導體製程而開發，從鋁製程、銅製程再到目前在先進製程所使用的鈷製程，不僅只達成環保要求，更進一步達成資源循環再利用，與客戶共同投入ESG工程。

在資源循環再利用領域，兆聯實業為業界的先進者，提供RO逆滲透膜、UF超濾膜等水系統膜類的專業清洗再生服務，不僅有環保減廢之功用，並提供客戶節約成本之效；在產能效率提升之下，離子交換樹脂與膜類再生循環再利用規模亦執業界牛耳。

兆聯實業迄今已累積豐富服務經驗，並建構完整的垂直整合與供應鏈體系，除了設計技術的挑戰外，營運與供應鏈管理規模所產生的成本效益亦成為目前新的門檻之一，兆聯實業於工業水資源領域已有一定規模之經濟優勢。

根據國際半導體產業協會SEMI預估，受晶片需求疲軟、消費者和行動裝置庫存增加影響，雖下修2023年全球前端晶圓設備支出總額，不過至2024年則可望回彈21%，至920億元，重回900億元大關，台灣地區產能擴充動能仍然強勁，渴望帶動兆聯實業成長之動能。兆聯實業去年度營收100.33億元，每股盈餘7.18元，今年前3月營收已達22.13億元，前景持續看好。