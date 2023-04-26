花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心前的「大頭目」雕像，今隨中心館舍重建作業正式拆除，成「時代的眼淚」。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心前的「大頭目」雕像，陪伴地方逾30年，是花蓮人的回憶，今隨中心館舍重建作業正式拆除，成「時代的眼淚」。（摘自東管處秀姑巒溪遊客中心臉書粉絲專頁）

佇立花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心前的「大頭目」雕像，見證秀姑巒溪泛舟活動興盛，是許多花蓮人的回憶，也是當地具代表的地標，但逐年老舊且地震受損，恐有安全疑慮，今隨中心館舍重建作業正式拆除，令地方感到惋惜，直呼大頭目已成「時代的眼淚」。

位在瑞穗鄉瑞穗大橋旁的秀姑巒溪遊客中心是秀姑巒溪泛舟活動起點，但中心館舍迄今使用已達35年，建物老舊，經多次地震影響，不時出現漏水狀況，去年0918強震更造成磚瓦掉落，管轄單位東管處考量安全疑慮，封閉不開放進出，並在一旁露營區設置臨時服務台，供遊客諮詢服務。

東管處與地方部落、居民及相關單位討論後，決定拆除秀姑巒溪遊客中心舊有建物原址重建，並拆除中心前方的大頭目雕像。

東管處指出，大頭目其實是座水塔，供儲水功能，不過年久失修老舊，加上位在地震帶上，近年地震讓它出現漏水狀況，且經查找資料、詢問部落發現，該圖騰柱與地方文化無關聯性，非部落主要代表意象，經溝通協調決議拆除。

工程單位今年3月已陸續拆除中心建物主體，今進行大頭目的拆除作業，整體工程預計8月完成，東管處目前已在在附近完成臨時公廁及安全圍籬，期間泛舟活動不受影響。

東管處指出，今日拆除大頭目代表地方的重生，新秀姑巒溪泛舟遊客中心為一棟一層、面積300坪的建物，空間包括遊客中心、辦公室、賣店、公廁、會議室等，未來會配合新建物設置在地特色的公共藝術，待取得建築執照及發包後，盼能於明年動工興建，期望成為結合休息、購物、開會及露營的新興遊憩區。