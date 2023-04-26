5月即將到來，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，5月容易碰到情緒上的問題，切勿在情緒衝動下做重大的決定；5月星座運勢排行前3名為雙子座、金牛座及牡羊座，其中第1名的雙子座人見人愛，工作上有新的機會上門。

第3名：牡羊座

5月開始木星移位到牡羊座的財帛宮，在工作上容易被放大檢視，想換工作的人，可以嘗試沒做過的工作，記得保持熱情，在學習上會有很大的幫助。感情方面，有情人者需要多點傾聽，才能了解另一半內心感受；單身者在別人眼中是可愛、乖巧的人，但容易少一根筋，可以多觀察周圍的人，也許就是感情中的好人選。財運方面，花錢要節制。

第2名：金牛座

金牛座5月在工作上很有自己的想法，容易被上司重用，也會有不錯的成果。感情方面，有情人者容易因為忙碌而忽略另一半，記得多關心對方；單身者太被動，欣賞的對象很容易被其他人追走，有喜歡的人記得向對方表達愛意。財運方面，最近理財會有成效，記得維持，別半途而廢。

第1名：雙子座

雙子座在5月人見人愛，有雙子座在的場合，大家都能打成一片，是眾人眼中的開心果。想變動工作的雙子座，會有新的機會上門，可以好好把握。感情方面，有情人者感情升溫，單身的人不要搞曖昧，浪費彼此時間。財運方面，容易有花錢的慾望，記得把資源分配好，別影響到現金流。

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