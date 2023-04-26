聯華食品彰化工廠昨（25日）發生嚴重火警，釀成7死15輕重傷的悲劇，震撼社會，替該公司產品「萬歲牌堅果」代言多年的藝人Janet（謝怡芬），透過臉書PO文哀悼。

Janet代言的萬歲牌堅果的廣告深植人心，一句「不是萬歲牌我可是不吃的喔」成為她的招牌台詞，4年前有網友好奇Janet若受困無人島餓數天，卻撿到不是萬歲牌的堅果，她會拿起來吃嗎？除了戳中眾人的笑點，還成功釣出Janet本尊，回應：「你們覺得呢？」還hashtag「不是萬歲牌我可是不吃的喔！」

想不到聯華彰化廠25日竄出火舌，造成7個家庭破碎，目前還有尚未脫險的傷者在醫院跟死神拔河，人在美國的Janet得知噩耗，今（26日）凌晨在臉書粉專發文哀悼：「非常難過在美國看到火災的消息，特別是合作這麽多年的夥伴，希望不幸離開的人安息，受傷的朋友能早日康復。」此文一出，不少網友都在底下誦經「南無阿彌陀佛」，其中萬歲牌臉書小編留言表示：「公司正在積極處理中，謝謝關心」。

彰化縣消防局火調科人員今上午9點抵達聯華彰化廠，與聯華相關人員進入火災的現場，經過長達4小時的勘查，初步調查起火點疑似是在二樓調理區油炸機，但詳細的起火原因需待後續進一步調查釐清、公布，不排除再次回到現場勘查。