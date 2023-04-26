新北三重今(26日)早發生一起工安意外，新北56歲李姓男子在大同南路一處工地施工時，疑似未綁安全繩，從鷹架跌落至第地下2樓，當場動彈不得，警消獲報趕抵現場後，將李男掉起後送醫。

據了解，李男早上疑似身體不適，但為了生活還是前往工地上班，結果他工作時未綁安全繩，結果他在施工的時候疑似不甚踩空，結果跌落至地下2樓，墜落高度約3公尺，其他工人見狀趕緊報警。

新北市消防局獲報後，立即派遣消防人員到場救援，李男墜落後雖然意識清楚，但後背疼痛、全身動彈不得，消防人員將其固定在擔架上吊起後送醫急救。

第三大隊大隊長陳志德表示，民眾於高空作業時，務必使用確保繩自我保護，另身體若不適時，亦千萬不可執行高空作業增加危險性，近來高處墜落傷及高能量傷害機轉案件頻傳，遇到此類案件千萬勿隨意移動患者恐造成二次傷害，當下應注意患者意識狀況及呼吸問題，並立即播打119協助救援。