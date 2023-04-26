已故藝人安迪有著愛子「阿夜」林志融及愛女林吟蔚，2人都是愛唱歌的歌手，而林吟蔚過去參加《超級偶像》第二季出道，亮麗的外型使她一舉一動都備受關注。最近她在IG分享辣照，用手捧著美胸，讓粉絲直呼要噴鼻血。

林吟蔚擁有傲人G級好身材，近日她分享「自從剪短髮後，偶爾會被說造型和韓劇《黑暗榮耀》的空姐「崔惠程」（車珠英飾）很像，於是她就來一個浮誇崩壞版的cover吧！」要粉絲選最喜歡哪一張辣照。

照片中林吟蔚燙著微捲髮，畫起紅色魅惑眼影，同時換上黑色洋裝，胸前交叉設計，使上圍炸出渾圓曲線，且大露美背，甚至還仿傚《黑暗榮耀》空姐展現身材的動作，捧著她驚人美波，並表示「這件洋裝必須給他一個版面，很久沒有這樣強烈的造型」，且要大家從5張裡面挑出1張最喜歡的。

不少粉絲陷入選擇困難「太難選，全部都喜歡」、「小朋友才做選擇，全部我都要」、「好會演，也好美」、「好像！身材好好的部分也是100分。」「髮型好讚，全身完美」、「根本是女神」。