聯華食品彰化工廠25日清晨火警釀成7死15傷慘劇，其中49歲許姓女員工尚未恢復意識，還未脫險，目前在衛生福利部彰化醫院加護病房接受治療，許女在竹科上班的25歲兒子趕抵醫院探時透露，媽媽是為了多賺錢養育他和弟弟，才轉職到聯華上大夜班，許女的丈夫也感慨說道，大兒子去年研究所畢業，開始到竹科上班，23歲的小兒子也準備去當兵，兩夫妻才想說擔子將減輕一點，好日子要來了，沒想到發生不幸。

與死神拔河的49歲許姓女子仍未清醒，在竹科上班的25歲大兒子趕到彰化醫院探視時表示，媽媽以前在早餐店上班，為了多賺點錢才在10多年前改到聯華食品上班，並以大夜班為主，供給還在讀書的他和弟弟，沒想到昨天的大夜班還沒下班就進了醫院。

許女和丈夫楊先生育有2個兒子，楊先生感概地說，大兒子去年才從研究所畢業，開始到竹科上班，23歲的小兒子也準備去當兵，兩夫妻才想說擔子將減輕一點，好日子要來了，沒想到發生不幸。

楊先生則說，他上午7點多接到消息趕到現場，他太太直到9點多才救出來，覺得有一點慢了，已經沒有呼吸心跳，所幸經過急救後恢復。經過一天，心情比較平復，覺得大家都很辛苦，只希望太太能趕快醒過來，父子3人今天下午也將到各廟宇去拜拜，祈求神明垂憐，不要拆散他們。