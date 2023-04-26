台北市長蔣萬安26日赴議會說明追加減預算相關法案，蔣萬安中午先率副市長李四川、林奕華等人拜會民眾黨團以及新黨議員侯漢廷，而5位議員不約而同直指蔣萬安的發言體系過度情緒化，蔣放縱發言人體系，恐會搞砸府會關係，對此殷瑋表示，關於政黨意見與議員職責都尊重，發言風格應交由市民來評論，過程中若造成其他人不愉快，願意面對並說一聲「不好意思」。

對於議員26日指責發言過於情緒化，台北市府發言人殷瑋表示，關於政黨意見與議員職責都尊重，發言風格應交由市民來評論，發言人殷瑋表示，發言過程中若造成其他人不愉快，願意面對並說一聲「不好意思」。（陳薏云攝）

民眾黨議員黃瀞瑩表示，市政應該是大家合作好好完成，但是市長在前面做府會關係，發言人卻在後面放火。議員林珍羽則表示，希望府層級可以理解到，任何市政府對外的發言的嚴重性以及公正性，希望北市府可以重視府會關係。

台北市長蔣萬安（右一）26日中午先率副市長李四川（右二）等人拜會民眾黨團以及新黨議員侯漢廷。（陳薏云攝）

議員侯漢廷則表示，過去中央常常一陣子牽扯馬政8年遺毒，或是馬維拉，所以蔣市府對於前朝不管是柯市府、郝市府都應該要給予肯定，這樣才能換來更多的民眾支持。希望蔣市府能不忘前人之功。

而蔣萬安則表示，今天主要來做這個會期重大法案的說明，議會各黨團有需要都願意還各黨團說明，也會要求各局處報告。並未針對議員質疑的發言體系相關問題回答。

殷瑋事後受訪表示，政黨意見或議員職責都尊重，發言體系職責就是對外說明，過程中若造成其他人不愉快，願意面對並說一聲「不好意思」。殷瑋表示，市政建設本來就是一棒接一棒，不管過去留下來的狀況如何都會概括承受，做不好的一定會努力改進並回應市民期待。

另民眾黨因不滿發言體系過去爲大巨蛋牽扯前市長柯文哲，且回應很情緒化，對此殷瑋表示，發言風格或施政風格整體而言都應交由市民來評論，接下來發言團隊都會本於市政建設跟職責進行市政議題回應。