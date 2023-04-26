雲林縣水林鄉1名婦人在住家客廳看電視，驚見1公尺多的眼鏡蛇跑來「同樂」。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮捕蛇達人蘇立吉近日捕獲多尾蛇，呼籲民眾看到蛇請打119求助以免被咬。（張朝欣攝）

近日天氣轉熱蛇類出沒，雲林縣北港鎮捕蛇達人蘇立吉接獲不少捕蛇電話，水林鄉1名婦人在客廳看電視，突然一條黑影竄出，竟是長達1公尺多的眼鏡蛇，嚇得奪門而出打電話求救，蘇立吉到場發現是有毒眼鏡蛇，先請婦人離開，將雜物清空後順利捕獲，呼籲民眾看到蛇請打119，自己捕捉還是有被咬風險。

水林鄉1名60餘歲婦人日前在住家客廳看電視，發現電視前出現一條黑影，一開始以為是電視看太久眼花了，仔細一看，竟是1尾眼鏡蛇跑來「同樂」，由於家裡只有自己1人求助無門，怕蛇的婦人馬上跑到屋外，想到友人蘇立吉經常幫人捕蛇，打電話給蘇立吉求救。

蘇立吉到場後先問蛇的顏色，婦人回答「黑色的，很大條，從客廳往廚房跑」，研判應是有毒的眼鏡蛇，為避免婦人被咬請她先到屋外，自己在廚房搜尋，眼鏡蛇疑因聽到吵鬧聲躲起來，逐一搬開桌椅、雜物，最後在牆角發現蜷縮的眼鏡蛇。

蘇立吉研判這尾眼鏡蛇約有1.5公尺，屬於中型蛇，非常有活力相當凶猛，用手捉風險大，因此使用蛇夾對付，眼鏡蛇四處逃竄，費了一番功夫才捕獲，應是發現住家有老鼠，才會跑進屋內覓食，帶回後將擇日野放。

蘇立吉表示，蛇類約在清明天氣轉熱後開始活躍，5、6月交配，7月繁育，平地地區常見的蛇類除了眼鏡蛇，還有臭青母、雨傘節，以及被當成寵物的球蟒與玉米錦蛇；龜殼花、青竹絲、黑眉錦蛇較常在山區出沒。有些民眾發現蛇會用棍棒打死，但有危險性，最好撥打119尋求協助。