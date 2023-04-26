遠距服務再升級！台灣人壽繼首創「三刷三免」遠距投保服務，今（2023）年更新增延伸至「遠距保全」，客戶只要在台灣人壽人臉資料庫註冊身分，人臉即成為隨身專屬密碼，未來申辦各項保單服務，線上刷臉後系統就會自動帶入個人資料，不必再重新填寫文件，大幅減少民眾申辦時間。台灣人壽遠距一條龍服務更攜手中信銀行，客戶透過任一通路線上辦理，皆可一站式完成保單服務。

「遠距保全」是運用遠距生物辨識完成身份認證，透過線上「零接觸」的服務流程，提供保戶快速又安全的保單服務。台灣人壽整合遠距投保時留存的人臉資料庫，保戶毋需下載任何軟體或APP，也不用實體接觸或填寫紙本文件，只要透過線上會議室完成三次刷臉驗證，免重新註冊、免接觸，即可在線上會議室完成人臉專屬密碼，未來不用擔心遺忘密碼卡關，也不用再重新填寫、簽署文件，透過線上刷臉驗證，即可進行保戶聲明文件、契約變更文件簽署，輕鬆快速辦理各項保險業務。

台灣人壽遠距保全上線第一周，即有近千名客戶體驗並完成約2000件保險業務。首次體驗線上變更保單受益人的客戶林小姐表示，她依照畫面指示操作，只要3至4分鐘就完成，大讚台灣人壽遠距保全簡單快速又好用。2021年領先同業推出的「三刷三免」遠距投保，同樣深獲好評，體驗過的客戶，有九成表示願意持續使用遠距投保。

台灣人壽亦攜手中信銀行，以銀行通路試辦遠距投保，中信銀行「Home Bank APP」用戶只要線上操作，即可透過中信銀行自建的遠距投保平台，快速投保台灣人壽商品，全程零接觸、無紙化，打造減碳、便捷安心的投保旅程。台灣人壽近年來積極發展數位創新服務，優化客戶服務流程，提供有溫度的數位金融服務深獲肯定，安全且便利的「遠距視訊刷臉投保」、「遠距保全」卓越客戶體驗，勇奪《The Asset》（財資）雜誌「2023年度數位金融獎」（Digital Awards 2023）「臺灣最佳數位保險體驗」大獎，為臺灣唯一獲獎的保險公司。