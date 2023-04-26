一名師父展演縱鶴拳。（周麗蘭攝）

一名師父展演適合女性打的詠春拳。（周麗蘭攝）

大埤鄉長林森寶也露一手舞大刀。（周麗蘭攝）

七崁武術文教基金會董事長、雲林縣議員李明哲展示七崁武術套路。（周麗蘭攝）

沒有電子產品的年代，雲林鄉下習武術、舞龍、舞獅，陣頭文化十分興盛，可說是當年的街舞活動，如今都已沒落，大埤鄉公所最近邀集鄉內、嘉義溪口鄉、斗南鎮、西螺鎮的習武者5月1日在公所齊聚炫技、展現拳腳功夫，復興農村傳統文化。

大埤鄉長林森寶表示，大家現在習慣滑手機殺時間，有些人上健身房，傳統武術可說是古早的街舞，值得再發揚讓年輕一代了解古早的娛樂也是很有趣，培養正面、正確的運動觀念。

他表示，武術是全身運動，能打拳代表身體好，邀請鄉內寺廟神尊，並號召在地陣頭武術團體舉辦2023大埤武館陣頭藝文展演活動，包括聯美雅和軒、聯美宋太祖義和堂、溪口玉麟金獅、斗南國小醒獅戰鼓隊、大德永春堂、蘆竹角金獅陣、茄苳腳振興館、中埤詠春館、興安勤習堂、縱鶴拳斗南館、西螺鳳山館將把精采的傳統武術陣頭呈現在大家面前。

受邀出席的七崁武術文教基金會董事長、雲林縣議員李明哲表示，林森寶鄉長過去接觸武術，念念不忘武術的傳承，很高興大埤鄉公所舉辦這個活動，感受到一起推展武術的溫暖，也感謝縣府文觀處長陳璧君關注宗教、地方文化傳承。

李明哲表示，武術傳承在現今社會是危機時刻，上一輩師父交代拳法傳承不可中斷，但這一輩卻又找不到徒弟可教，他推廣七崁武術近25年，聽到很多老師父表達這樣的壓力。

文觀處長陳璧君說，宮廟衍生的武術文化確實面臨傳承的大挑戰，若不重視會漸漸消逝，對雲林文化很可惜，陣頭文化是正面健康的活動，可強健體魄又有忠孝節義的意義，大埤鄉公所舉辦這個活動很有時代意義。

今日記者會中，鼓陣敲鑼打鼓，彷彿時光倒流回50年，許多陣頭師父們上場展示拳腳功夫，頗有輸人不輸陣的氣勢，大埤鄉長林森寶也表演舞大刀。

5月1日活動時間是上午8點到下午1點，除武術陣頭表演，開放民眾自由參拜並提供餐點享用，盼將大埤鄉的珍貴武術文化、宗教廟宇的知識加呈現給年輕一代。