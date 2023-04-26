紙風車劇團來囉！紙風車劇團28日及29日晚間7時，分別在峨眉國小及芎林國小，帶來劇團自創「巫婆」品牌《紙風車幻想曲》，活動採免費入場，歡迎家長帶著小朋友前往欣賞，讓孩子度過驚奇又美好的夜晚。

文化局長李安妤表示，《紙風車幻想曲》將帶來5個故事，分別為「唐吉軻德」、「起床號」、「後山天使」、「動物運動大賽」及「黑光幻想曲」，藉由舞蹈、音樂、燈光、美術及創意的編導等多樣化元素，傳達美學、愛及關懷，讓孩子自然的接觸藝術、喜歡藝術並享受藝術，歡迎大家一起來欣賞優質好戲。

紙風車劇團表示，「紙風車368兒童藝術工程」希望將藝術帶進鄉鎮、深入社區，讓每個孩子都能有機會欣賞到國家級的戲劇表演，透過親子劇把藝術轉化為孩子們成長的養份。

劇團首次到峨眉演出已是12年前，而芎林則是15年來3度造訪，歡樂氛圍與演出後的盛情回饋，每一次都深深感受到孩子們對藝術的渴望與熱愛。

此次演出正值油桐花盛開的時節，希望小朋友的笑顏如同花兒綻放枝頭，藉由戲劇點亮童年，不僅要讓孩子踏上藝術的第一哩路，更要讓藝術遍地開花。

紙風車劇團也說，此次紙風車在峨眉、芎林的演出，縣府文化局、峨眉鄉公所、芎林鄉公所、峨眉國小與芎林國小的全力支持，除感謝學校免費借用場地之外，也感謝文化局協助宣傳，以及公所調度人力，協助場內引導、維護觀眾秩序，讓大家看戲開心又放心。活動詳情可至368藝術工程官網查詢。