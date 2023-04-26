高雄市消防局往路竹區立大食品工廠進行消防安全設備檢查。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

彰化聯華食品工廠惡火，奪走多條寶貴性命，有鑑於此，高雄市消防局表示，立即啟動專案檢查，針對轄內108家3樓以上且樓地板面積在5000平方公尺以上大型工廠及食品工廠，進行消防安全設備檢查，還有自衛消防編組執行情形，不容許悲劇再次發生。

聯華食品彰化廠嚴重火警，釀成7死悲劇，高雄市轄區內也有許多大型工廠，消防局表示，針對3樓以上且樓地板面積在5000平方公尺以上的大型工廠及食品工廠，立刻啟動專案檢查，共有108家。

專案首波，由副局長邱榮振率隊前往路竹區立大食品工廠進行消防安全設備檢查外，同時驗證食品工廠員工自衛消防編組執行情形，確保火災等緊急情況時，員工可以迅速、有效地進行疏散，其中包含火災逃生應以往下、往外疏散原則、滅火器及緊急廣播設備操作訓練，以及火災預防觀念等重點。

工廠火警通常伴隨火載量大且內部動線複雜等特性，不僅逃生不易，若有員工因此受困，消防搶救上更是挑戰。高市消防局提醒，務必遵守相關操作規範、落實各項安全檢查措施，以及透過每半年消防演練，提升員工對火災應變的熟悉度，才是降低火災發生機率與損失核心關鍵。