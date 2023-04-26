今年長榮航空向世界發出邀請函，號召久違的海外跑者前來體驗台北之美，並與台北市觀光傳播局合作，在賽事官網新增賽事沿途的景點介紹、推薦行程的功能，同時與旅行業者及景點合作推出套裝行程和優惠折扣。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會（AIMS）國際認證賽事之一，許多國際馬拉松賽事均採納此認證作為參賽標準，跑者們若計畫進軍國際馬拉松，長榮航空馬拉松將是跑者必備賽事。

長榮航空去年首度推出幼苗培育計畫，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，今年更進一步升等為校園巡迴的「幼苗計畫2.0」，預計從5月底開始依序前往台東、屏東、雲林、基隆及外島，由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領最專業的跑步團隊NRC量身定制訓練計畫，以及知名運動員到場分享心路歷程和甘苦談，邀請該地區鄰近的學子參與，期盼能在孩子們心中埋下夢想的種子，以藉此宣告長榮航空馬拉松深耕校園、扶植幼苗成長。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的萬元抵用券共3名。