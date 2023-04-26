晶睿通訊於今年Secutech台北國際安全科技應用博覽會以AI安防解決方案為主題，展示最新技術與產品，包括VAST Security Station(VSS)和AI網路影像錄影機(NVR)，晶睿通訊表示，首次展示最新AI安防解決方案，並將AI人工智能技術「深度搜尋（Deep Search）」水平整合至前端攝影機及後端錄影機，由於此技術不需透過耗時的人工搜尋，即可精準地在大量影像資訊中，找出目標影像片段，對於管理者來說，使用上更直覺、搜尋體驗更快速，不但降低人力成本，更大幅提高營運效率。

晶睿通訊表示，VSS為結合AI邊緣運算能力的監控站台，結合深度搜尋技術、支援多種智能影像分析，透過人工智能技術的高度整合，為客戶打造出360度AI安防解決方案，有效協助用戶解決安全痛點，其中透過晶睿通訊的「深度搜尋」，可協助快速查找影像中的人物或車輛，藉由性別、年齡、衣著顏色，及車型和車體顏色等資訊的一鍵搜索，即可輕鬆快速定位影像中的目標人或車，管理者將可於安防監控的過程中，體驗高度營運效率。

資安議題持續受到市場關注，晶睿通訊亦設立資訊安全專區，實況展示資安解決方案，透過模擬及系統回報，建構更安全的資安環境，晶睿表示，近年持續導入邊緣運算至前端及後端系統，不斷精進產品品質，並融合良好的使用者體驗及介面，讓AI安防應用更加人性化，期望為用戶打造更安全、更智慧的生活環境，亦為AI安防市場注入更多新穎技術與創新產品。