繳稅季即將來臨，台新銀行建議民眾選擇信用卡繳納，4月17日起至5月19日止，新戶可透過專屬連結申辦台新銀行信用卡正卡，持該卡刷卡繳納「綜所稅或房屋稅」即享刷卡稅額最高10％回饋，新戶每人回饋最高1000元。偏好分期的民眾，可考慮刷卡繳納綜所稅及房屋稅單筆滿NT 2萬元，另享最高分18期0利率。

針對既有卡友，台新銀行亦提供多元繳稅方案。財富管理會員(資產NT$100萬以上)或無限卡／世界卡持卡人，綜所稅不限金額，一次付清享0.368％回饋(每人上限NT10萬元)；其他台新銀行信用卡別均享0.2％回饋(每人最高回饋NT2000元)。若稅額達NT3千萬元以上，民眾可另洽台新銀行全臺分行享專案優惠。

已是台新銀行財管客戶但未持有台新信用卡，可洽全臺各分行諮詢申辦頂級卡系列「卓富無限卡」、「財富無限卡」或「環球無限卡」，5月19日前民眾申辦前述無限卡並成功扣繳綜所稅，享最高27000元昇恆昌禮券。台新銀行表示，相較於一次付清，每4位中就有1位偏好分期付款，分行財管／無限卡／世界卡客戶最高享分18期0利率；針對其他卡友透過信用卡繳納「綜所稅及房屋稅」單筆滿NT2萬元，亦享分12期0利率；單筆未滿NT2萬元，也可享最高分6期0利率，若有高期數分期需求，另提供分12、18期2.88％分期優利服務。

台新銀行也針對行動支付繳房屋稅提供優惠，「16大縣市房屋稅」使用悠遊付綁定台新銀行信用卡繳稅享最高5％現金回饋券；另使用街口支付App綁定街口聯名卡，週三刷「臺北市房屋稅」也有最高4％街口幣(免登錄)。繳稅期間台新各App還有快閃加碼，至台新Richart Life App領取優惠券並刷台新信用卡繳上述稅，加碼抽1萬元刷卡金(限量)；於台新行動銀行App以台新信用卡完成「綜所稅」繳納，抽1萬點Line Points(限量)。

台新銀行提醒，今年繳納綜所稅時間僅有1個月，持卡人可先檢視信用卡額度並進行稅額試算，有額度需求，可至官網「信用卡額度調升」功能或是撥打客服申請調額。選擇一次付清享回饋者，可申請調升「臨時額度」；選擇分期付款優惠者，備妥最新財力證明，申請調升「永久調度」。繳完稅款後，可再申請帳單分期，大大減輕負擔。