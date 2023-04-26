公路總局局長陳文瑞展示公共運輸通勤月票樣式(簡立欣攝)

行政院通勤月票卡設計出爐！公路總局今日公布票卡版型，正面是全國統一樣式，是三個由大到小的圓圈組成，背面是七種運具的圖樣。預計北中南三大生活圈最快六月中旬可以預售，會在捷運車站、公車客運轉運站販售，部分在鄉公所。該票卡實名登記之後，首次票卡製作費一百元由政府吸收，若是遺失，可以掛失，但補發的一百元票卡製作費要民眾自付。

公共運輸通勤月票背面(公路總局提供)

公路總局局長陳文瑞表示，票卡正面是全國統一版面，票卡名稱是「TPASS行政院通勤月票」，「Ｔ」代表台灣(Taiwan)、交通運輸(Transport)，也傳達共好(Together)、行遊 (Tour)與信賴(Trust)等理念；正面是大圓圈向右上延伸遠近移動，傳達前行意象，多元交通串連不同生活樣貌，及中央、地方及業者共同合作等。

陳文瑞說，主視覺大圓圈是「林綠色」，代表綠能永續、精彩探索；中間圓圈各地生活圈可以自選不同顏色，代表同中存異、異中求同。票卡背面設計是7種通勤運具（公車、輕軌、火車、渡輪及年輕人騎乘公共自行車等）插畫，背面留餘空間可由各縣市自行運用。

陳文瑞說，今明兩天就會將票卡檔案函送全國各縣市政府，昨天已經跟三大縣市召開進度會議。三大生活圈五月底就會完成相關運輸系統，包括票證驗票機的修改等；六月初要開始測試，六月中旬預售票卡，預計三大生活圈會在捷運車站、公車客運轉運站等販售，部分在鄉公所販售。

陳文瑞說，目前只有三大生活圈進度比較快，其他縣市到八月、十月都有；主要其他縣市的進度比較難掌握，而三大生活圈的運具協調、程式修改都比較快。

另台東縣是299月票，包括台鐵、公路客運；澎湖市是公車、渡輪，不過澎湖渡輪原本就是免費。