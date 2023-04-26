新竹縣主辦112年全中運，開幕表 演令人動容，27日將迎來閉幕典禮，表演節目由導演張逸軍及團隊設計，以既有山景布幕，透過馬戲演員與街舞舞者的交織共演，搭配客家風格與流行曲風的樂曲，呈現多元群族共榮共好的拚搏精神，帶給觀眾視覺震撼及享受。

全中運執委會指出，地主城市表演結束後，將交接會旗給下一屆承辦的台北市，並由台北市團隊帶來閉幕接旗表演「夢想啟航」，以世界共融為表演主題，搭配輕快的爵士樂，呈現高難度的特技舞蹈。

交接會旗後，迎來重要的熄聖火儀式「科技文化，傳承心」，在壯闊波瀾的樂聲中，極具科技感的聖火把自高空緩緩降落，再次展現光影燦爛的百種姿態，並緩緩熄滅其裝置的燈光設備，共同見證112年全中運完美落幕。

閉幕典禮表演「『竹』群共和‧勇往直前」，與開幕表演皆傳達族群共好精神，由馬戲及街舞搭配客家音樂元素，展現多元族群包容力與生命力，精彩可期。

全中運執委會表示，閉幕表演以《太陽頌》及客家山歌作為引子，在山形佈景場域中，延續具有新竹縣極具代表性的金廣福，透過「創造焦點」與「優尼克」雙馬戲團的精彩獻技，及新竹在地霹靂舞團KGB的街舞，呈現族群共好的精神，傳達活力新竹、世代共榮的新竹縣形象。

值得一提的是，在即將到來的2024巴黎奧運，霹靂舞已成為受全世界眾人矚目的項目，目前中華奧會霹靂舞男子、女子組的積分第一名，皆是新竹KGB舞團成員，也展現舞團的實力。