新北市華僑高中男排及鶯歌工商女排分別榮獲111學年度高中排球聯賽男女子組甲級冠軍，新北市長侯友宜為鼓勵教練及球員對排球運動的努力，今各頒56萬元獎勵金。（教育局提供）

新北市華僑高中男排及鶯歌工商女排分別榮獲111學年度高中排球聯賽男女子組甲級冠軍，其中華僑高中男排更是奪得11次冠軍，再度打破隊史紀錄，新北市長侯友宜為鼓勵教練及球員對排球運動的努力，今各頒56萬元獎勵金，期許各校能培養更多明日之星。

侯友宜說，新北市致力於運動選手培育工作，努力培養優秀運動選手，讓其根留於新北市，今年度高中排球聯賽女子組甲級冠軍的優異表現，希望帶動各校的排球運動風氣，期許新生代球員們能向這些好手們看齊。

體育處指出，高中排球甲級聯賽4月2日登場，新北市鶯歌工商普通班對上東山高中，鶯歌工商女子排球隊雖然無法每天做晨操，只能用晚間6時至9時訓練，但仍取得高中排球聯賽冠軍戰，以3：1擊敗擁有5冠王的東山高中，突破前兩天的亞軍成績，奪得隊史首座冠軍獎盃，其中教練劉忠賢奪下最佳教練獎項，球員林良黛也獲頒最有價值球員獎項。

另外，高中排球聯賽男子組冠軍賽由華僑高中對戰豐原高商，賽前兩隊各獲得10次、11次冠軍，為奪冠次數最多的強隊，華僑高中從甲級聯賽開辦以來，年年進入四強，2011年後與冠軍獎盃多次擦身而過，但在教練許美中領軍下，以直落三的成績擊敗強敵豐原高商，奪得睽違11年的冠軍榮耀，與豐原高商並列全國最多冠隊伍，教練許美中、球員李俊佑更獲頒最佳教練獎項、最有價值球員獎。

體育處表示，新北市致力推動運動人才在地育成和學校基層選手四級銜接工作，讓選手在聯賽都能盡情揮灑，感謝學校和教練的付出，讓每位球員都能成為明日之星。