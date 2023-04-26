隨著全球暖化腳步加速，許多地方都出現破紀錄高溫。一項最新氣候研究指出，有幾個國家的熱浪效應尤其嚴重，包括阿富汗、巴布亞紐幾內亞，以及中美洲的瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜，這些國家的人口快速成長，醫療和能源供給卻未能即時跟上，成為高溫危機下最脆弱的一群。這項研究已發表在《自然-通訊》（Nature Communications）期刊。

美國有線新聞網（CNN）報導，科學家透過分析1959至2021年間的溫度數據和氣候模型，來預測可能出現極端高溫的地區和機率。得到的結果顯示，超過30%的地區都出現了罕見熱浪。其中一個著名的例子，發生在2021年6月，加拿大不列顛哥倫比亞省利頓村（Lytton）出現將近將近攝氏50度高溫，接連爆發的野火幾乎燒毀整座村莊。

隨著全球升溫持續攀高，乾旱、降水量缺少使得森林大火更加難以撲滅。（圖／Shutterstock）

今年也不例外。3月時，阿根廷部分地區出現了高出均溫攝氏10度的異常氣候；東南亞的寮國和泰國則是迎來史上最熱的4月天，分別錄得攝氏42.7度和45度的高溫。

報告也指出，中國大陸部分地區，包括北京，以及歐洲國家如德國、比利時，也都面臨了熱浪風險。即便這些地方的政府具備較充足的資源來應對，仍然有數百萬民眾將飽受高溫所苦，生命及財產深陷威脅。

未參與這項研究的哈佛大學氣候研究員澤佩特洛（Lucas Vargas Zeppetello）表示，由於全球燃燒化石燃料的比例不減反增，到了本世紀末，全世界各地的危險高溫情況將增加3到10倍，數十億人口將暴露在極端高溫下，「未來的情況令人擔憂」。