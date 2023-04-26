李子森近來正忙籌備演唱會。（勝駿娛樂提供）

第6屆《超級偶像》冠軍出道的李子森，上月被爆出日他與一名女子拍攝的婚紗照，疑似秘婚多年，他當時透過經紀人發聲表示，李子森在2015年結婚，但已在2019年離婚，因為對方是圈外人，其他細節不方便多談，李子森26日首度露面回應，坦言認育有一子。

他憶起，當天一得知被爆料後，有接到經紀人電話，經紀人喊：「出事了。」他坦承心情影響滿大，「經紀人很早有講過，總有一天會被爆出來，一直都想找一天講這件事情，而不是用這樣的方式出現。」

他也希望不要影響到前妻，有先跟對方講，因為意外被爆料沒辦法預防，有跟公司討論，盡量以低調方式處理，他也在第一時間告知前妻有此事，對方直說，「是誰這麼無聊，我知道了，謝謝」，他很感謝對方體諒。

目前單身4年的他，現在對於感情一切看緣分，表示，剛離婚時，陷入低潮憂鬱，暴瘦10公斤，還有去看心理諮商，花2年才逐漸釋懷，「現在對婚姻這塊很大有感觸，理念、價值觀、小孩教育觀念都算是造成這事件（離婚）發生原因，各自過好各自生活」，如今努力賺錢照顧小孩、家人，「工作的動力是小孩，當家人的後盾。」

李子森「森聲呼喚個人演唱會」將在7月8、9日在台中Legacy開唱。今日更預告台中場同樣邀來緋聞好友杜忻恬擔任嘉賓，更賣關子說，演唱會還有另一個大咖嘉賓助陣， 期待與粉絲見面。