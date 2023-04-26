長榮航空今日宣告「長榮航空城市觀光馬拉松」開始報名，向世界發出邀請函，邀請海內外跑者一起參加2023長榮航空城市觀光馬拉松，與跑者們相約2023年10月22日於總統府前開跑，即日起至5月24日下午5時開放報名，全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共24000個名額，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會(AIMS)國際認證賽事之一，許多國際馬拉松賽事均採納此認證作為參賽標準，跑者們若計劃進軍國際馬拉松，長榮航空馬拉松將是跑者必備賽事。

長榮航空向世界發出邀請函，號召久違的海外跑者前來體驗台北之美，並與台北市觀光傳播局合作，在賽事官網新增賽事沿途的景點介紹、推薦行程的功能，同時與旅行業者及景點合作推出套裝行程和優惠折扣。長榮馬拉松最佳訓練夥伴Nike Run Club(NRC)也參考知名景點推出賽前暖身跑，要讓遠道而來的海外跑者體驗最深刻、最富地方人文特色的跑旅文化。

長榮航空長期贊助台灣各領域的體育選手出國征戰，包括網球、馬拉松、游泳、羽球、桌球及高爾夫球等等，今天也特別邀請戰績亮眼的「網球一哥」盧彥勳、上個月在東京馬拉松突破個人最佳成績的長跑好手「印帝」周庭印，以及「台灣蝶王」王冠閎來到記者會現場，分享職業選手征戰世界的點點滴滴，同時也鼓勵大家一起報名長榮航空城市觀光馬拉松，把運動融入生活中。

長榮航空馬拉松專屬臉書粉絲頁「長榮航空懂跑部」，今年再度推出「懂跑訓練班」，邀請曾指導多位名人完成馬拉松賽事的NRC明星教練吳信和領軍，規劃10公里、半程馬拉松及全程馬拉松共3梯次的訓練專班，從賽前備戰到賽事當天的補給、配速，甚至是賽後的放鬆、恢復等，提供全方位的後勤支援，幫助跑者順利完賽，即日起開放報名，相關資訊可至「長榮航空懂跑部」臉書粉絲頁查詢。

長榮航空持續朝向淨零碳排方向前進，今年再次邀請國際知名運動品牌NIKE為跑者精心設計賽衣，今年賽衣選用環保纖維材質，利用塑料回收整理、並經過多道工序所生產，可幫助減少能源使用與二氧化碳釋放，減輕環境負擔，輕盈透氣的賽衣將有助於跑者跑出好成績。

長榮航空精心為全馬組別跑者準備的輕食冷餐盒，去年獲得跑者一致肯定與好評，今年長榮空廚再次進化，餐點設計主食為藜麥鮮蔬五穀飯，是以營養豐富、健康膳食、多種穀物與藜麥、毛豆彩蔬混合成的，再搭配紅椒烤雞胸、滷蛋、鮮蝦、蒲燒魚、乳酪切丁等各式優良蛋白質，能充分提供馬拉松選手所需之營養與能量。同時為符合現今環保訴求，餐盒與餐蓋使用木頭、竹子、甘蔗、蘆葦等全天然植物纖維製成的植纖餐盒盛裝，其材質耐熱、耐水、耐油且可分解。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，同時準備了歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的萬元抵用券共3名，讓參賽者抽獎，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。