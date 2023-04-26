每年5月起是防汛期，北市士林區幅員遼闊，為避免災害發生時，民眾不知如何自救，北市士林區公所將於明日上午10時在士林區至善路3段369號前舉辦地震暨土石流疏散避難演練，北市消防局士林中隊小隊長穆豪傑表示，民眾若遇氣象局豪大雨特報，或發現溪水變黃濁，就要有所警戒，若有撤離建議應依照避難指示行動。

北市消防局士林中隊小隊長穆豪傑表示，北市易發生土石流地區都有列管，士林區有溪山里、新安里這二處，為列管保全住戶區域，若中央數據降雨量達黃色警戒值300毫米會先預防性宣導撤離，降雨量達紅色警戒值500毫米時則會強制撤離。

穆豪傑呼籲，5月開始是防汛期，這段時間容易有豪大雨或颱風，民眾若遇到氣象局豪大雨特報，或發現溪水變黃變濁，就要有所警戒，注意雨勢動向，因為觀察到有些保全住戶撤離後，自行研判沒問題又會偷跑回家，恐因此釀災，會派人破門強制疏散，今年也特別把這情境加入演習，提升民眾避難觀念。

士林區公所表示，目前北市12區中，僅士林、北投、內湖及信義區每年須有土石流防災演練，今年演習邀溪山里辦公處參與，不僅演示平時鄰里家戶如何防災，也模擬土石流災害發生時，里長帶領在地里災害應變小組成員，即時協助保全住戶疏散及撤離。

士林區公所區長洪進達表示，經歷2022年10月17日尼莎颱風土石流紅色警戒保全戶撤離經驗，本次演習會加入去年撤離情境，並做相關撤離規範、罰則宣導，感謝區內跨局處公、私部門的防、救災單位近150名人力參與。

為了在住家淹水時能迅速調派抽水機協助，本次演習也邀士林區救災廠商參與，同時結合培訓的防災士，藉由防災士專業能力，能在現場第一時間傳授受災戶自助自救技能，也邀新移民一同參與演練。