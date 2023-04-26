長榮航空城市觀光馬拉松今舉辦宣告記者會，邀請長榮航空長期支持的體育選手「網球一哥」盧彥勳（中）、長跑好手「印帝」周庭印（左），以及「台灣蝶王」王冠閎（右）到長榮馬賽事宣告記者會現場分享征戰國際賽的心得。（長榮航空提供）

獲得國際馬拉松總會暨路跑協會(AIMS)國際認證賽事的長榮航空城市觀光馬拉松，將於今年10月22日於總統府前開跑，賽事26日開放報名，到5月24日下午5點截止，包括全程馬拉松、半程馬拉松、10公里組及3公里組共有2萬4千個名額。

大會26日並於張榮發基金會舉辦馬拉松賽事宣告記者會，由長榮航空總經理孫嘉明邀請交通部觀光局國際組組長黃易成、台北市政府觀光傳播局局長陳淑慧、體育局副局長蔡培林、路跑協會副理事長沈鳳雲共同主持啟動儀式，向世界發出邀請函，邀請海內外跑者一起參加2023長榮航空城市觀光馬拉松。

長榮航空長期贊助台灣各領域的體育選手出國征戰，包括網球、馬拉松、游泳、羽球、桌球及高爾夫球等，26日的長榮馬賽事宣告記者會也特別邀請過去選手時期戰績亮眼的「網球一哥」盧彥勳、上個月在東京馬拉松突破個人最佳成績的長跑好手「印帝」周庭印，以及「台灣蝶王」王冠閎來到現場，分享職業選手征戰世界的點點滴滴，同時也鼓勵大家一起報名長榮航空城市觀光馬拉松，將運動融入生活中。

受到跑友關心的航空哩程贈送，長榮馬為鼓勵跑者踴躍報名，冠名贊助商長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4千2百哩的哩程回饋；同時長榮航空準備了歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的萬元抵用券共3個名額供參賽者抽獎，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。

為了協助培育更多運動好手，長榮航空去年首度推出「幼苗培育計畫」，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，今年更進一步升等為校園巡迴的「幼苗計畫2.0」，預計從5月底開始依序前往台東、屏東、雲林、基隆及外島，由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領最專業的跑步團隊NRC量身定制訓練計畫，以及知名運動員到場分享心路歷程和甘苦談，邀請該地區鄰近的學子參與，期盼能在孩子們心中埋下夢想的種子。

此外，長榮馬去年增設10公里組「幼苗組」獎項，望透過長榮馬累積賽事經驗，鼓勵孩子們成就國手的目標，今年除持續該組別外，將再增設幼苗團體組，凡於2007年9月1日到2010年8月31日之間出生的青少年，報名後可自行揪組5人的團隊，並透過線上表單登記團體組別參與競逐，上限為20組，第一名優勝隊伍每位選手可以額外獲得NIKE跑鞋1雙。