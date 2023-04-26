聯亞第一季營收3.27億元、季減少51%，主要是美系手機相關產品訂單不如預期所致；單季毛利率為17.38%，主因就是營收大幅降低，其中，1月營收僅1億上下，PD占比更高達40%，拖累整體毛利率；單季營業損失3070萬元，營業利益率為-9.37%；單季淨損為3010萬元，單季每股虧損為0.33元。

聯亞第一季營收占比表現上，Telecom(電信)占比55~60%；Datacom(資料中心)占比25~30%；消費、工業以及其他占比10~15%。產品營收分布上，10G LD占比25%；25G LD占比5~7%；矽光產品占比20%2；PD/APD合計占28~32%。

聯亞表示，目前大陸Telecom整體需求比去年好很多，不確定性最高的還是消費性電子，第二季營收預計落在今年第一季和2021年第三季水準，會造成如此大區間的原因就是因為消費性電子客戶端的變數仍大；但聯亞強調，在產品組合改善下，第二季的毛利率會比第一季好很多。

矽光產品部分，楊吉裕表示，美國大型網路公司1月開始量產800G，等同使用兩組400G產品，對於磊晶片需求增加一倍，另外，400G產品持續出貨，整體需求比年初好，預計該大型矽光客戶第二季營收貢獻將相較第一季成長15~20%、第三季也會相較第二季再成長15~20%，換言之，該單一矽光大客戶的營收貢獻將呈現逐季成長。

消費性產品部分，楊吉裕表示，聯亞消費性產品主要還是智慧型手機，針對市場傳出商品將更改設計，聯亞已經主動聯繫客戶，客戶端回應有進一步消息會再通知，另外，在AR眼鏡、耳機部分，目前均沒有改變產品設計的消息。