DC超級英雄大片《閃電俠》（The Flash）今（26日）在電影博覽會（Cinema Con）上發布全新預告，曝光多元宇宙故事、主角貝瑞與蝙蝠俠之間的緊密關係，以及閃電俠回到過去所造成的改變，同時集結蝙蝠俠、超少女拯救世界。首波影評出爐，不少人看完後直呼真的如華納兄弟執行長大衛薩斯拉夫（David Zaslav）所說的「DC有史以來最棒的電影」，幾乎是一面倒的好評。

片中不僅有激烈刺激的動作戲碼，故事溫馨感人又幽默，演員的表現也相當亮眼，尤其是男主角伊薩米勒（Ezra Miller），雖然他之前爆出入侵民宅偷酒、被爆誘拐未成年等爭議，不過《綜藝報》等多家外媒紛紛大讚他的演出相當驚人，而導演安迪馬希提（Andy Muschietti）日前受訪時提到伊薩米勒，也表示他正在努力恢復健康和處理精神問題，向外界打包票，「他很好，我們不久前才和他交談過。」

電影描述「閃電俠」貝瑞使用超能力回到過去，想要改變已發生的事件，卻衝擊了時空秩序。當貝瑞試圖拯救家人時，不小心改變了未來，使他受困於另一個時空中；在這個時空中，回歸的薩德將軍正威脅著毀滅世界，但卻沒有超級英雄可以求助，除非貝瑞能說服一位退休的蝙蝠俠重現江湖，解救一位被監禁的氪星人，儘管他可能找錯了人。到頭來，貝瑞為了拯救他所在的世界，返回他所知的未來，唯一的希望就是用盡生命賽跑，但他最後做出的犧牲足以拯救整個宇宙嗎？

《閃電俠》將於6月14日搶先北美在台上映。