企業求才若渴，屏大校園徵才釋出3800職缺，創歷年新高。(林和生攝)

為協助畢業生順利求職，提供廠商與學生良好就業媒合平台，屏東大學申請勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業服務計畫經費補助，於26日上午10點在屏商校區風雨球場舉辦「校園徵才博覽會」，包括台積電、日月光、國巨等知名企業，共78家廠商聯合徵才，提供3800個以上多元職缺，創歷年新高。

去年受到疫情影響，校園徵才博覽會改為線上舉辦，學生無法跟廠商面對面，了解就業條件，今年恢復實體活動，企業報名超乎預期，參展廠商較往年增加30家以上，廠商數及職缺數皆創新高。

屏大鼓勵在校生踴躍到博覽會認識未來就業環境，為職涯預做準備，除了78家廠商聯合徵才，另有國防部軍方單位招募人才及法務部調查局宣傳調查人員特考，並有屏東縣生涯發展協會義務協助同學履歷健檢及面試指導，讓學生能在多元的諮詢管道中跨出幸福職涯第一步。

今年與往年不同的是，首次參展的知名企業包括台積電、日月光、國巨及仁寶電腦等，法務部調查站也是首次設攤參展。

屏大校長陳永森表示，屏東大學本來就是栽培高屏地區未來產業新秀最重要的學術單位，舉辦徵才就業博覽會可以讓同學提前了解產業發展型態，屏大在合校後結合技職體系特色，也有相對應的課程規畫，讓同學在學期間，就可以在產業界進行半年或一年的實習深耕，甚至是有薪實習，並可取得實習學分，另外也有20個自由學分，鼓勵同學跨域學習。

陳永森說，屏大也與各企業簽署產學合作MOU，提供實習機會和獎助學金，做為全國唯一融合高教、技職與師培的綜合性大學，屏大學生畢業後投入職場，獲得雇主滿意度達95％，獲企業界青睞，屏大願與企業界攜手努力。