腸病毒流行季來了！疾病管制署今天公布近一周新增2例重症個案，皆為1歲幼童，經檢驗為腸病毒71型。疾管署發言人羅一鈞表示，今年腸病毒疫情高於過去6年同期，預計5月初會正式進入流行期，高峰估計落在6月初。

疾管署防疫醫師陳婉青說明，上周新增2例71型腸病毒輕症病例，皆為北部1歲幼童，4月上旬發病，經治療後症狀已改善。今年腸病毒71型輕症病例累計7例，腸病毒感染併發重症病例累計2例，分別感染腸病毒D68型及克沙奇A6型。

陳婉青指出，其中1例個案的哥哥有疑似症狀，研判可能是家戶內傳播，另1例有到幼托機構，有同學出現疑似症狀，衛生單位已經介入處理。羅一鈞補充說明，該童為幼托機構內首例發病，因此研判幼托機構內感染的可能性不大，可能是社區內感染。

羅一鈞分析，今年腸病毒疫情已經超過近6年同期，看起來比較接近2016年的走勢；假如就診人次超過1.1萬且連續2周，就會宣布腸病毒正式進入流行期，預計落在5月初，高峰則落在6月初。

陳婉青表示，目前腸病毒流行風險持續增加，呼籲各托育及教育機構落實個人衛生習慣、維持環境通風和定期消毒；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。