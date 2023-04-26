新北市農業局為打造2030農業健康市／式願景，以全健康意涵提出「農業健康式」概念，期望達成每年減少2700噸碳排放、逾148萬碳匯收益的目標，營造新北永續農業環境。另外，也要透過「嗨漁港」計畫，全面翻轉全市28處漁港。

新北市政會議今（26）日由農業局進行專案報告，以「永續城市，農業共好」為主軸，結合國際公共衛生理念，包含人類、動物及環境健康的全健康意涵，從個人、心靈、環境健康以及永續農業等4個層次提出「農業健康式」，給予市民健康生活。

具體做法將從板橋果菜市場規畫設置蔬果低溫冷鏈物流中心，讓蔬果從產地採收後，全程以冷鏈運輸至交易場所，不僅提升蔬果品質及衛生安全，同時減少運輸損耗，維持新鮮及養分，預計將從2024年底試營運，屆時每日可增加130公噸的冷鏈蔬果進貨量。

此外，農業局也依據漁港漁港特性、漁民需求及周邊景點出發，推動「嗨漁港」計畫，改善漁港設施，同時也打造地方主題特色，提供市民放鬆心靈。目前新北市已翻轉14處漁港，剩餘14座漁港也陸續改善當中，預計在2026年全面翻轉新北市28座漁港。

還有以產業推動精神打造的「萬金杜鵑」品牌，今年由花農、藝術家及設計師跨界共創作品布置花藝展，也跨出新北，讓更多民眾感受萬金杜鵑之美，促進心靈健康。

在促進環境健康方面，新北市推動「山海造林計畫」，由山到海增加藍綠碳匯，今年也推出「陸海空植樹」，以無人機至人力難以抵達區域撒播種子，使崩塌地或森林火災復舊地能快速恢復植生。透過計畫性植樹，每年可達逾148萬噸碳匯。

除增加碳匯外，更積極減少碳排放，例如優先採用生態工法改善溪流護岸及災害復建工程以砌石工法減少混凝土使用，有效減碳率可達57％，同時也輔導使用綠能源，如六都唯一於農再社區設置公民電廠、輔導現代化畜牧場採用畜牧綠能發電等，以淨零碳行動達到永續農業。

新北市作為今年唯一參加世界獸醫師協會大會的縣市政府，也在會中介紹新北特色、動物防疫作為，市長侯友宜表是，結合國際公衛的全健康理念，農業局持續投入各項永續農業行動，以跨界、跨縣市合作，營造共好，並積極加入國際組織向世界發聲。

農業局表示，市府也持續以「永續城市，農業共好」主軸，透過凈零碳排達到永續農業，同時跨域合作串聯，接軌國際，以具體行動帶給市民身心靈健康，打造健康城市。