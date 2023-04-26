台中市潭子區頭家里頭張路二段112號旁龍形溝漿砌卵石護岸被大雨沖刷損壞嚴重，危及兩側民宅及農田，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國接獲當地里長陳情，26日邀集相關單位現勘。農委會農田水利署台中管理處同意補助台中市府1200萬元改善漿砌卵石護岸，長度約160公尺，預定8月底完工。

市議員賴朝國指出，龍形溝漿砌卵石護岸遭大水沖刷，導致部分堤防剝落損毀，危及民宅，加上堤頂高埕不一，相差1公尺多，遇上豪雨水位上升，往往容易溢出堤外，造成兩側民宅及農田淹水，威脅民眾安全。

楊瓊瓔表示，現勘發現此區域灌排水溝為漿砌卵石護岸，約160公尺崩塌嚴重，危及民宅，且斷面不足，排水不良，影響水路流通，以致遇雨即淹，建議施作矩形溝，以徹底解決水患。

頭家里長黃聖明說，這個灌溉排水系統在30年前是用砌石建成，現在只要下大雨就會淹水、溢滿到農田，造成農作損失。賴朝國也說，龍形溝位於頭家國小旁，應儘速辦理改善，讓學童及民眾有更好的公共設施環境。

農田水利署台中管理處允諾儘速籌措工程經費1200萬元補助台中市政府水利局，若發包順利，可在今年8月底完工。