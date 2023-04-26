李男不滿對巷鄰居陳婦音響音量太大，2019年11月間引燃她放在門前的資源回收物，延燒引起火災共燒損4間民宅，陳婦住屋受災最嚴重。檢警勘驗監視影像查到李涉縱火，李坦承放火，但辯稱當天酒醉，對過程已沒印象，法官依放火罪判刑5年；陳婦及屋主提起民事求償，法官判賠167萬餘元，可上訴。

李男在中市承租透天厝1樓居住，2019年11月13日晚間不滿住對巷的陳婦將音響開太大聲，影響到睡眠而向她反應，不滿她竟置之不理。隔天下午，李男趁陳婦不在家，走到她住處大門，引燃堆放門前的大量回收物，即返回住處。

火勢迅速燃燒引發火災，經民眾發現報案，消防人員到場撲滅火勢，這場火災延燒4間透天民宅，其中，陳婦住屋延燒燬損最嚴重。

警方調閱附近監視影像追查發現，火災前有1名男子手持一物走到陳婦住屋門口前，彎腰後離去，僅隔2秒，該處即見白煙、繼而冒出火焰燃燒。

李男到案出否認放火、辯稱他當天將回收物放置該處，可能是他習慣以紙杯充作菸灰缸，菸蒂未熄滅導致火災。事後，他坦承就是監視影像中的男子，但改口說，他當天酒醉，縱火過程已經沒印象。

案經火災證物鑑定實驗室鑑析，研判陳婦住處為起火戶，起火原因以縱火引燃可能性較大，因菸蒂是微小火源，不會在短時間起火。法官依放火罪判李徒刑5年。

陳婦與住處屋主對李男提出民事訟訴，求償房屋受損重建、補修費用及精神撫慰金，法官審酌折舊，判決李男賠償屋主162萬3791元、陳婦撫慰金5萬元。