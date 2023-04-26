大陸對台灣2455項產品進行貿易壁壘調查，陸委會主委邱太三26日表示，兩岸經貿沒有競爭的問題，雙方「互蒙其利」，陸方若對我制裁，則自己也會內傷，而「我們也不可能與對岸脫鉤」。另就當前兩岸關係，他則形容為已經春暖，但花要開需雙方呵護。

國民黨立委江啟臣今日在立院內政委員會質詢時說，對岸展開貿易壁壘調查雖是WTO體制下的事情，尚不確定對ECFA是否造成影響，「但這是氛圍的問題」，很多事情是可以透過爭端解決機制處理。氣氛好不好、能否聯繫溝通就很重要，否則到時就會走上貿易障礙的路，這是我們不樂見的。

江啟臣詢問邱太三如何形容現在的兩岸關係，邱太三回答說，雙方都希望朝正向發展。而他在接掌陸委會主委時曾期待兩岸「春暖花開」，江啟臣追問說，已經過了兩個春天，請問花開了嗎？邱太三回應稱，已經春暖，但花要開需雙方呵護。

江啟臣續指，畢竟兩岸經貿還是在台灣的外貿當中占很大的比例，這也是兩岸關係中很重要的一部份。歐洲學界、智庫也都說跟中國不可能脫鉤（decoupling），應當降低風險（derisk）；美國學界也有聲音說，當經濟沒有往來、相互依賴時，雙方就更容易動干戈。他呼籲海基會高層可以與對岸恢復交流，真正解決兩岸人民的問題。

對此，邱太三表示，台灣跟大陸在經貿上沒有競爭的問題，主要是台商在產業上的分工中，約有7成銷陸產品為電子產品或半成品，雙方互蒙其利。陸方若採取錯誤的政策制裁我方，則他們自己也內傷；且大陸前十大出口商中，有6家是台商，幫大陸賺外匯。所以我們也不可能與對岸脫鉤。