據雙方計畫內容，獲選學生將分兩階段進行，第一年於長庚大學智慧運算學院人工智慧學系攻讀碩士，先建立對AI科學與工程的專業能力。第二年赴鴻海實習，實際參與企業專案，深入探討AI於產業實際運用，把理論知識轉化為實務經驗。鴻海更提供每人100萬元優渥全額獎學金，保障通過實習考核的獲獎學生畢業後進入集團服務2年。

長庚大學校長湯明哲致詞時表示，未來人人都需要具備AI智慧，不只要與AI共存，更要有靈活運用AI技術的能力。期待透過與鴻海產學合作，培育更多具創新思維和實踐能力的人工智慧專業人才，為台灣的AI產業發展貢獻更多力量。

鴻海人資長夏國安則表示，AI作為鴻海「3+3」戰略的重要一環，集團需要非常多的靈活跨界、多元思考的人才。很高興有機會和長庚大學進行產學合作，期待透過這項計畫，共同為台灣的AI人才培育做出更多貢獻。

長庚大學智慧運算學院院長林桂傑也親自介紹計畫內容、學院師資與教學資源，並分享AI產業應用發展趨勢等，吸引眾多對人工智慧學系有興趣的學生與家長出席，就獎學金申請、課程規畫、實習機會等相關議題提問，現場氛圍熱烈。