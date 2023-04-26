近日泰武鄉吾拉魯茲部落郭姓村長聲稱，有2名陌生男子騎乘機車來到部落向村民搭訕問候，所幸部落居民機警，沒有提供任何資訊給該2名男子，亦無民眾遭詐騙情事發生。

事後經警局追查發現，影片中車主自稱要至原鄉部落推銷童書，警方已約制並告誡勿有滋擾及不法行為，並加強部落社區巡邏，亦請轄區村長廣播提醒村民，若有發現可疑人士請立即聯繫警方到場處理。