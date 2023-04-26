台北市長蔣萬安26日赴議會說明追加減預算相關法案，也是蔣3度登上議會備詢台，不過在報告前即被發起權宜問題，綠營議員多聚焦說帖太晚給、計畫也都不夠完整「要怎麼審？哪些錢是前朝規畫，哪些是蔣市府的都搞不清楚」，藍營議員游淑慧則警示蔣萬安，許多社會住宅的興建付款期都在蔣上任後，因此要盡快釐清社宅的財務狀況，以免揹了前市長柯文哲的黑鍋。

綠營議員李建昌率先發言，強調市府態度非常重要，上周有部分局處首長列席民進黨團報告重要議案，當時要求主計處整理追加預算歸責於前市長柯文哲的項目，以及蔣市府要追加的項目，但是經過一個禮拜，報告都沒看到，北市府對於議員的意見不聞不問，「你這個市政會完蛋。」

林延鳳則表示，追加預算應該要提出完整內容，而不是簡單羅列就要錢，呼籲蔣萬安不要變成「跳票王子。」苗博雅則表示，這次追加減預算項目不多，但說帖都未事先送到議員辦公室，完全沒有任何詳細內容說明，「這樣要議員怎麼審預算？」

游淑慧則警示蔣萬安，許多社會住宅的興建付款期都在蔣上任後要開始付錢，因此要盡快釐清社宅的財務狀況，以免背了前市長柯文哲的黑鍋，到時反過來被柯文哲咬一口說「不會省錢」。

不過民眾黨議員陳宥丞也站起來捍衛柯文哲面子，表示今天來報告的是蔣萬安，是針對他的追加減預算，才是比較務實的做法。

藍綠要求蔣市府應盡快分出前朝的追加以及現行市府的追加，議員輪番轟炸後，蔣萬安上台報告時間延宕23分鐘，最後才開始順利報告。