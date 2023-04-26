郭元益「好端端冰粽」將綠豆融入三種口味當中，標榜清涼解毒，455元。（郭元益提供）

金格食品「經典系冰粽」599元，6月22日前買一件即享8折。（金格食品提供）

元祖食品「冰粽組合」共16入，720元。（摘自元祖食品官網）

儘管距離端午還有一段時日，不少業者早已摩拳擦掌備好粽子商品，看好天熱讓民眾食慾降低，糕點業者用冰粽挑逗味蕾。據市調調查，冰粽除了孩子喜愛，上班族最期待的端午禮品前三名中，僅次於禮券現金的就是冰粽禮盒。品牌今年不只在保冰袋外型花巧思，口味也不再侷限紅豆、花生等經典內餡，滿足新鮮感。由於防疫解禁帶動伴手禮銷售市場，冰粽客群年齡層落在30至50歲間，尤以年輕人最喜愛，個人送禮與企業送禮佔大宗，預期今年買氣可較去年提升30％以上。

舊振南迎134周年慶，以包裹百年心意為題推全新「聚．時光冰粽禮盒」，保冷袋及外包裝設計均加入迪士尼元素，更把迪士尼角色的名言製成經典語錄籤卡附在冰粽上，翻玩中西融合風格；禮盒內共有楊枝甘露、百香芒果、黑糖綠豆沙款，其中楊枝甘露是今年新口味，巧妙把港式消暑甜品製成冰粽，每口都吃得到芒果及柚香，現買4組享免運。

郭元益則推「好端端冰粽禮盒」，將綠豆融入花生、紅豆、奶黃，標榜性味甘涼、清熱解毒，另添加獨特的日本甜點級葛切Q皮冰粽，與傳統糯米粽相比更好消化，訴求甩開甜膩與脹氣。現訂購滿3000元享95折。

金格食品主打款包括「經典系冰粽」，內含人氣三口味並搭黃豆粉提升香氣，其中黑糖金薯以清甜黑蜜融入香甜地瓜餡，抹茶紅豆則帶出大人味的茶香尾韻，芝麻花生標榜堅果香氣十足，6月22日前指定冰粽系列任選 1 件就享8折，滿2000元免運。

元祖食品「冰粽組合」共有紅豆、花生、芋頭口味，清涼爽口外皮包裹濃郁餡料，購買附贈保冰提袋，宅配滿1200元免運。