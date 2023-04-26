中國駐法國大使盧沙野日前質疑前蘇聯國家無有效主權國家地位的一番言論引發軒然大波後，他24日澄清指中國一貫尊重各國主權獨立及領土完整，立場沒變。

盧沙野在中國駐法大使館推特帳號發文說，當地時間24日下午，他與法國外長辦公廳主任瓦希（Luis Vassy）進行了數天之前就安排好的會見，除就落實法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪中成果進行了交流，「也談到了近期的輿論風波」。

發文說，「我重申了中國在有關問題上的立場沒有變化」。中國一貫尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早與有關國家建立外交關係的國家之一。

法國LCI新聞台21日專訪盧沙野。他表示：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」

盧沙野言論遭到歐洲國家撻伐，馬克宏24日批評外交官使用那種語言並不得體；波羅的海三國的外交部也於當天分別召見駐地中國代表。

此外，5名法國議員在內的近80名歐洲議員23日在法國「世界報」（Le Monde）發表公開信，批評盧沙野的激進言論違反國際法、威脅歐洲夥伴國家安全，並呼籲法國外長柯隆納（Catherine Colonna）宣布將盧沙野列為不受歡迎人物。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120426