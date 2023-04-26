統一獅廟宇季主題日「吼力發大財」將在下月登場，13日賽前邀請神棍樂團進行廟宇季表演，還將站上投手丘為「府城獅吼宮」開出漂亮好球。

今年獅隊廟宇季將在5月12至14日連續3天在台南棒球場熱鬧展開，自2021年首度舉辦廟宇季主題日活動，獲得球迷熱烈好評及迴響，也成為獅隊專屬特色的主題派對，去年更結合萊恩獅王創立「府城獅吼宮」元素，讓早期的獅王神轎應援結合廟宇文化以不同方式呈現。

今年廟宇季主題日活動以「吼力發大財」為活動設計概念，場外也規劃許多不同發財主題相關活動，邀請球迷一起進場體驗。第2天主題活動，賽前表演團體，特別邀請神棍樂團擔任開球嘉賓及賽前表演團體，神棍樂團結合嗩吶、二胡、鑼鼓、古琴、笛子等傳統樂器，以西洋搖滾融合南北管、佛道、客家等元素，創造獨特的音樂曲風。

神棍樂團曾入圍31屆金曲獎最佳樂團，歌曲如〈普渡眾生咒〉、〈急急如律令〉以神的角度給予樂迷勸世警語，用最潮的音樂詮釋不同的廟宇文化。當天賽前將帶來將近15分鐘演出，讓球迷透過音樂饗宴，感受不一樣的廟宇文化。

曾在2019年在天母幫獅隊擔任表演及開球嘉賓的神棍樂團表示，當前年得知獅隊舉辦廟宇季活動就感覺特別新鮮，去年也有持續關注這個活動，棒球結合廟宇活動真的挺神奇的。

不同於前次到球場當時僅在場外舞台演出，今年能夠獲邀擔任賽前嘉賓，還能進到場內演唱，神棍樂團感到非常興奮，「希望我們的演出能夠帶給當天選手神一般的能量，我們也將因應這次主題安排有趣的橋段，帶給球迷限定場次的表演。」