國民黨台北市議員徐巧芯日前通過黨內初選，將代表國民黨參選2024年台北市第七選區（信義、南松山）立委。近日徐巧芯與民進黨對手許淑華，針對議會出席問題頻頻隔空交火。許淑華26日在受訪時，喊話徐巧芯「來場君子之爭」，不過徐巧芯則隨即拒絕，表示自己是「松信惡女」，對於民進黨的政治人物與側翼，一定是抱持著「趕盡殺絕」的態度。

針對議會出席簽到問題，許淑華與徐巧芯從上週隔空交火至今。許淑華26日受訪時，喊話徐巧芯望接下來君子之爭，議員也需要負責政策推動、地方建設，若因此被說是薪水小偷，無奈也委屈，不要這樣標籤所有議員。

針對許淑華「君子之爭」的喊話，徐巧芯則不埋單，笑著表示「她是不是真的要加入國民黨？怎麼跟做黨內初選一樣？」不過收起笑容，徐巧芯則直言自己跟民進黨沒有什麼君子之爭，對於民進黨的政治人物以及綠營側翼，基本上就是抱持著「趕盡殺絕」的態度。

「這就是為什麼我說我自己是松信惡女，生死看淡不服就幹。」徐巧芯說，當許淑華說出要跟她君子之爭的時候，她真的奉勸民進黨在信義南松山選區是不是應該趕快換人，可能對於民進黨的選情會比較有利。