國民黨籍彰化縣議員第三選區（和美、伸港、線西）當選人施嘉華，因涉及賄選遭關押近5個月，日前無保釋放重獲自由，26日上午他現身彰化縣議會補宣誓就職，施嘉華受訪時表示，造成社會紛擾深感抱歉，強調尊重司法。

彰化縣議員施嘉華26日現身彰化縣議會，在議長謝典林、彰化地院庭長廖健男等人見證下，舉行就職典禮，同黨籍多名議員也到場致賀，給予施嘉華關心與鼓勵。

施嘉華受訪時表示，他要為這半年來造成社會的紛擾，向社會大眾致歉，強調他尊重司法調查，不過也會努力向法官證明自己的清白，未來會努力服務鄉、監督縣政，為彰化縣民謀取更多福利。

施嘉華委任律師環海法律事務所所長律師廖國竣表示，施嘉華僅是為當時村長、鄉代候選人代訂競選文宣用品，並未涉及賄選，且協助訂製的文宣品款項都已收迄，僅有2位證人因有多次追加訂購，欲選後再結算。

廖國竣認為，僅因記錯陳述給付時間點，就被檢察官以賄選罪起訴，本案所有訂購者與議員均表示雙方並無討論不用給付購買價金，以換取訂購者及其家人之選票，因此檢方僅憑尚未清償的候選人，就主張施嘉華有行賄嫌疑，顯屬無稽，期待公正的司法，還給施嘉華議員清白。