擁有百年製茶工藝的王德傳茶莊，首次與百年品牌迪士尼合作，結合時空跨度超越一世紀且橫越東西方的娛樂與飲食文化，推出「米奇探索系列《島嶼茶香的傳說—迪士尼百年慶典茶品》」以茶會友，以兼具迪士尼系列圖素中的現代感，以及王德傳茶莊的經典雅致的視覺風格，精選4款獨具特色與產區傳說的茶品，在4月26日於王德傳茶莊全台實體門市與官網同步上市。

創立於1862年的王德傳茶莊，專研台灣茶文化有超過百年的深厚歷史。這次推出「米奇探索系列茶品」，以探索旅行的概念梳理台灣茶百年發展，精選出台灣4大茶產區出品的代表性茶品共襄盛舉，每一款都是足以代表台灣茶特色及王德傳百年製茶工藝的不二首選。包括驚艷西方的東方瑰寶「北埔東方美人」、異國茶種落地台灣展開的奇夢佳話「日月潭紅玉紅茶」、極具知名度的澄甘涼喉老味道「南投凍頂烏龍」，以及來自台灣第一高山茶區的「阿里山烏龍」，讓喜愛米奇系列產品的朋友，在品味好茶的同時，也能由北至南全面探索台灣茶產區耐人尋味的綺麗傳說。

王德傳茶莊「米奇探索系列茶品」均為最具特色台灣茶。（品牌提供）

「米奇探索系列茶品」罐身設計講究活力與典雅交織，融合迪士尼系列圖素中的現代感及王德傳茶莊經典的雅致風格，每款包裝將其產區特色埋入其中做為彩蛋，並在空間上特別「留白」，象徵品茶時的「餘韻」，以及體驗身心靈與茶對話的空間。茶品則以原葉袋茶呈現，精緻小巧之外，也增加沖泡的便利性，讓享受好茶可以更加簡單且快速。

茶品之一：北埔東方美人

傳說東方美人茶與英國女王有段美談，19世紀新竹地區製作白毫烏龍的青心大冇茶樹，於初夏時節常因小綠葉蟬的吸食而凋黃，受到「著涎」的茶葉，經過發酵製程，竟迸發出具蜜甜風味的茶湯，傳聞英國維多利亞女王品嚐後大為驚豔，便賜名「Oriental Beauty Tea」，成為廣為人知的東方美人茶，此次王德傳茶莊精心設計挑選，將茶罐以具高雅神秘感的靛青底色，裝飾上米奇造型小圓點，勾勒出小綠葉蟬於茶樹間翩翩起舞的景色，一展這段奇妙趣事。

茶品之一：日月潭紅玉紅茶

自日治時代起，人們發現日月潭的氣候與盛產紅茶的印度阿薩姆地區類似，於是引進茶種，開始在魚池鄉栽種紅茶。來自異國的茶種在台灣落地，雋永多變的風貌，如罐身設計上象徵紅寶石的俐落筆刷般，在這座小島上琢磨發光；此外紅玉紅茶採用與一般切碎的西式紅茶相異之「功夫茶」製程，以加長揉捻的製茶工藝，讓茶葉呈現出令人陶醉的肉桂、薄荷香氣，是台灣茶地圖上閃耀的一段奇夢。

茶品之三：南投凍頂烏龍

說到台灣知名茶品，一定不能錯過「南投凍頂烏龍」，民國65年凍頂產區迎來比賽茶元年，加上技術改良風氣興盛，讓凍頂烏龍本土知名度大增。傳說在鹿谷一帶的凍頂山雨多路滑，先民上山必須「凍著（繃緊）腳尖上山頂」，為了呼應這片台語俗稱為「凍腳尖」土地之特色，王德傳茶莊以較冷色系的大地棕作為此款罐身主色調，搭以多個米奇頭造型比擬此處氣候特徵，茶品延續德傳百年製茶工藝，以中烘焙、中發酵完美呈現傳統凍頂烏龍「澄甘、涼喉」的魅力，品嚐冷冽與甘甜交織的魔法。

茶品之四：阿里山烏龍

阿里山於1980年代成為最早的高山茶區，茶樹經礫石土壤和雨露雲霧洗鍊，所製出的烏龍茶以俊逸「山頭氣」、無與倫比的清新花香聞名世界，阿里山烏龍茶湯蜜黃中微帶淺綠，入喉甘醇滑軟、喉韻綿長，罐身設計上選擇使用行走的米奇造型圖案搭配多色長條筆刷，展現在阿里山雲霧繚繞中探險遊樂的雅趣，並運用巧思點綴上如落英繽紛景象般的米奇造型小圓點，從茶罐設計到茶湯滋味，每一個細節都是一場美妙的森林邂逅。