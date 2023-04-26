26日一早，有部白色轎跑車因為天雨路滑，一頭撞上基隆市中正路威海營區大門。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

26日一早，有部白色轎跑車因為天雨路滑，一頭撞上基隆市中正路威海營區大門。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市中正路威海營區26日上午9時許，突然有一部自中正區往文化中心方向行駛的白色自小客車，疑似因為天雨路滑，一頭撞上營區大門。當時在營區門口執勤的女兵嚇一大跳，緊急通報警消，基隆消防局獲報趕到後，將車主送醫治療。

據了解，32歲的蔡姓駕駛人26日上午駕駛一部Infiniti的白色轎跑車，沿中正路往文化中心的方向行駛，行經威海營區門口時，因為天雨路滑，車輛突然失控，一頭撞上威海營區的右側大門，再彈飛到左側大門才停下來。

當時在營區大門執勤的女兵嚇一大跳，緊急通報基隆市警消單位。消防局獲報後趕到現場，發現蔡姓男子頭部受傷，便立即將他送醫急救。

警方後續調查，蔡男送醫後傷勢沒有大礙，經酒測後，酒測值也為零。警方認為，由於基隆市區從昨日開始就陰雨綿綿，蔡男疑似是轉往中正路行駛時，因為天雨路滑導致車輛失控，才會發生車禍。

至於詳細的事發原因，還有待警方進一步的調查釐清。